Čína kritizuje Azara: Nezvládl epidemii v USA, cesta na Tchaj-wan je divadlo

Americký ministr zdravotnictví byl na Tchaj-wanu od neděle a stal se nejvýše postaveným činitelem USA, který ostrov za posledních 40 let navštívil. Peking oblast s 23 miliony obyvatel bere jako jednu ze svých provincií a odsuzuje jakékoli oficiální kontakty mezi tamními politiky a zahraničními představiteli. Tchaj-wan nicméně od roku 1949 de facto funguje jako nezávislý stát a má vlastní vládu.

V pondělí se Azar setkal s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, kterou ujišťoval o "silné podpoře a přátelství" ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opakovaně vyzdvihoval úsilí ostrova v boji proti covidu-19 a mimo jiné prohlásil, že kdyby se koronavirus SARS-CoV-2 místo v Číně začal původně šířit na Tchaj-wanu, "dopadlo by to úplně jinak".

“In these trying times, the United States knows that we will always have a friend in #Taiwan, and we will not shy away from telling the rest of the world that they can rely on Taiwan too.”—HHS Secretary Alex Azar https://t.co/szXmKleVlP