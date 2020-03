Čína neoznamuje reálné údaje o koronaviru. Existuje skrytá infekce, zjistil list Financial Times

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přestože čínská vláda již delší dobu potvrzuje poměrně nízká čísla nově infikovaných koronavirem na svém území, čínská lokální média nebo zdravotníci v provincii Chu-pej mluví o tom, že ne všechny případy se dostávají do oficiálních statistik. Upozornil na to dnes list Financial Times.