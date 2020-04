Čína obvinila Tchaj-wan z útoků na WHO

Peking viní Tchaj-wan z toho, že rasistické komentáře šířil přes uživatele internetu. Ministerstvo spravedlnosti na Tchaj-wanu naopak uvedlo, že komentáře, které se prezentovaly jako tchajwanské omluvy za urážku, ve skutečnosti přišly z Číny. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Peking považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii. Tchaj-wanská diplomacie ve čtvrtek oznámila, že za "zbytečné a pomlouvačné" vyjádření šéfa WHO požaduje omluvu. Tchaj-wanu kvůli nesouhlasu Číny ani v době koronavirové pandemie nebylo umožněno stát se členem WHO, což rozhněvalo tamní úřady. Tchaj-wan navíc tvrdí, že nedostává včas důležité informace, což ohrožuje životy jeho obyvatel. To ale WHO odmítá.

Čínský úřad pro tchajwanské záležitosti v prohlášení ve čtvrtek večer obvinil tchajwanskou vládnoucí Demokratickou pokrokovou stranu (DPP), že "bez skrupulí využívá virus ve snaze získat nezávislost, jedovatě útočí na WHO a její zodpovědné lidi a intrikaří se zelenou internetovou armádou v úmyslném šíření rasistických komentářů". DPP, jejíž oficiální barva je zelená, podle Pekingu usiluje o formální nezávislost. Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen ale tvrdí, že Tchaj-wan je nezávislou zemí s názvem Čínská republika.

Tchajwanské ministerstvo spravedlnosti dnes na twitteru uvedlo, že komentáře na internetu, které se prezentovaly jako tchajwanské omluvy šéfovi WHO, ve skutečnosti zveřejnili uživatelé v Číně. "Panují obavy z toho, že jde o cílenou operaci zámořských sil," uvedlo ministerstvo. To rovněž napsalo, že lživá přiznání k rasistickým komentářům, které se prezentují jako tchajwanské, poškozují mezinárodní pověst Tchaj-wanu.

Někteří uživatelé na twitteru v reakci na spor začali sdílet komentáře o pozitivních aspektech Tchaj-wanu, například že má demokratický systém nebo že jako první v Asii legalizoval sňatky osob stejného pohlaví.

Tchaj-wan také tvrdí, že Čína i za současné krize pokračuje ve vojenském tlaku. Tchajwanské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že čínské bombardéry a stíhačky opět jihozápadně od ostrova podnikly vojenské cvičení.

Tchaj-wan dosud zaznamenal 382 případů nákazy koronavirem, šest lidí nákaze podlehlo. Díky preventivním opatřením má ostrov méně nakažených než jeho sousedé.