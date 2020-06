Čína obvinila ze špionáže dva Kanaďany, zadržování jsou od roku 2018

Prokuratura oznámila, že oba muži jsou obviněni ze "špionáže a vyzrazení státního tajemství". Zatčeni byli v prosinci 2018, krátce potom, co Kanada na žádost americké justice zatkla finanční ředitelku a dceru zakladatele čínské společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou. USA ji viní z porušení amerických protiíránských sankcí a případ této Číňanky vyvolal bezprecedentní krizi mezi Ottawou a Pekingem.

#Canadians Michael #Spavor and Michael #Kovrig are indicted in #China on #espionage charges more than 18 months after they were first detained possibly in retribution for arrest in Canada of a #Huawei executive #CCPChina #technology https://t.co/ppT7DqO2ek