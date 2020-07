Čína obviňuje USA, že vyvolávají novou studenou válku

"Není to tak, že by Čína začala být asertivní. To druhá strana Tichého oceánu chce začít studenou válku s Čínou, takže na to musíme odpovědět," řekl podle Reuters velvyslanec. "Nemáme zájem o studenou válku, nemáme zájem o žádnou válku," pokračoval. "Všichni jsme viděli, co se děje ve Spojených státech, chtějí udělat z Číny obětního beránka, chtějí ji vinit ze svých problémů. Všichni víme, že (v USA) je volební rok," dodal.

Chinese Ambassador Liu Xiaoming holds press conference on China-UK Relationshttps://t.co/3xj5OeOwMP — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) July 30, 2020

Velvyslanec nejmenoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ani jeho demokratického vyzyvatele Joea Bidena, ale prohlásil, že někteří politici učiní vše pro to, aby byli zvoleni.

Trump hovoří o Číně jako o hlavní nepříteli Západu a v poslední době na Peking silně útočí kvůli pandemii covidu-19, za kterou podle něj nese Čína zodpovědnost. O koronaviru často hovoří jako o "čínském moru" či jako o "kung-flu", přičemž flu je anglicky chřipka.

zdroj: YouTube

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo tento měsíc prohlásil, že USA chtějí vybudovat globální koalici, jež by se Číně postavila, a obvinil Peking, že využívá pandemii k prosazování vlastních zájmů.

Na otázku, zda jsou vztahy Washingtonu a Pekingu nenávratně poškozeny, Siao-ming odpověděl: "Nemyslím si, že jsme překročili bod, ze kterého není návratu."

Velvyslanec rovněž v reakci na vyloučení čínské firmy Huawei z budování 5G sítě v Británii varoval Spojené království, že bez Číny nemá budoucnost. "Je těžké si představit ´globální Británii´, která obchází nebo vylučuje Čínu; odklánět se od Číny znamená odklánět se od příležitostí, odklánět se od růstu a odklánět se od budoucnosti," prohlásil velvyslanec.

Řekl rovněž, že Londýn otrávil vztahy s Pekingem tím, že zasahoval do záležitostí své někdejší kolonie Hongkongu, a řekl, že Británie zaplatí vysokou cenu, pokud bude s Čínou zacházet jako s nepřátelským státem.