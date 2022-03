Čína odmítla, že by dodávala zbraně a munici Rusku

Ukrajina, Spojené státy a Británie se obávají, že Peking Rusku pomůže vojensky nebo při obcházení sankcí, které na Moskvu uvalily západní státy. Americký prezident Joe Biden v pátek varoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga před "důsledky", které by pro Čínu měly takové kroky.

"Existují dezinformace o čínské vojenské pomoci Rusku. To odmítáme," řekl v rozhovoru s CBS diplomat.

Prohlásil, že Peking naopak posílá humanitární pomoc lidem zasaženým konfliktem. "Čína dělá to, že posílá (zasaženým válkou) jídlo, léky, spací pytle a dětskou výživu," řekl diplomat.

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion