Čína ohlásila 49 nových případů koronaviru, Peking uzavřel největší tržiště

Tyto údaje o víkendu vyvolaly podle některých médií obavy z nové vlny epidemie v zemi, kde se koronavirus loni koncem roku objevil poprvé.

Z nově potvrzených případů jich 36 pochází z Pekingu, informuje Reuters. Stejný počet se v čínské metropoli potvrdil i v sobotu, kdy bylo uzavřeno největší tržiště s potravinami ve městě a také jedenáct čtvrtí v jeho okolí. K tomuto kroku místní úřady přistoupily poté, co se potvrdilo větší množství případů nákazy u lidí, kteří tržiště navštívili.

#Beijing reported 79 cases of COVID-19 connected to #Xinfadi Market between Jun 11 and 14, reminding the public that the fight against #COVID19 will not be finished overnight. pic.twitter.com/48Cnkj7NPY