Čína oznámila sankce proti USA, kvůli sporu ohledně menšinových Ujgurů

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes oznámila, že mezi těmi, jichž se budou restrikce týkat, je také republikánský senátor Marco Rubio.

USA minulý týden ohlásily sankce proti čtyřem čínským představitelům, kterým postih znemožní získat vízum pro cestu do USA a jejichž případný majetek v USA bude zmražen. Mezi sankcionovanými se ocitl předseda komunistické strany v provincii Sin-ťiang, kde žijí Ujgurové, informuje CNN.

Podle odhadů OSN zadržuje Čína až milion příslušníků této muslimské komunity v táborech. Čína však tábory označuje za střediska odborného vzdělávání a popírá obvinění ze špatného zacházení s osazenstvem.

UN experts urge #China to disclose location of #Uyghur academic Tashpolat Tiyip. They have been in contact with the Gov. to clarify his fate, and will continue to seek clarification on his situation & that of other detainees whose rights may be violated 👉 https://t.co/vCZAiLaDPu pic.twitter.com/tEAtCUV09g