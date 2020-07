Čína podle tisku zvažuje odvetu v případě restrikcí EU vůči Huawei

Čínské ministerstvo obchodu podle zdrojů plánuje regulaci exportu, jež by Nokii a Ericssonu zabránila vyvážet do zahraničí produkty, které tyto firmy vyrábějí v Číně. Regulace by vstoupila v platnost v případě, že by EU vyloučila čínské dodavatele z budování sítí 5G.

Jim McGregor z poradenské společnosti APCO Worldwide nicméně upozornil, že podobný postup by se Číně mohl vymstít, protože by mohl vystrašit zahraniční technologické podniky a přimět je k přesunu výroby z Číny. "Podniky jsou již nyní velmi nervózní z možných důsledků geopolitických sporů a přehodnocují umístění své výroby a své dodavatelské řetězce, aby zabezpečily kontinuitu svých podnikatelských aktivit," dodal. Nokia a Ericcson ve svých čínských závodech zaměstnávají tisíce lidí.

Spojené státy firmu Huawei už delší dobu obviňují z krádeží technologií a špionáže pro vládu v Pekingu, což Huawei odmítá. Washington firmu vyloučil z budování sítí 5G a ke stejnému postupu se snaží přimět také své spojence. Minulý týden oznámila zákaz používat technologie Huawei při stavbě sítí 5G také Británie. Čínské ministerstvo obchodu v reakci na postup britské vlády uvedlo, že Čína podnikne nezbytné kroky k ochraně práv čínských podniků.

Evropská unie zatím se zákazem technologií Huawei v sítích 5G nepřišla. Evropská komise začátkem letošního roku členským zemím pouze doporučila, že by k budování citlivých částí sítí 5G neměly pustit firmy považované za bezpečnostní riziko. Rozhodnutí však ponechala na jednotlivých zemích.

Česko chystá aukci kmitočtů pro sítě 5G, která by mohla začít v polovině roku. Mezi firmami, které by pro ně mohly dodat hardware i software, je také Huawei a další čínská společnost ZTE. Jejich technologie v roce 2018 označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za bezpečností riziko. Senát koncem dubna vyzval vládu, aby svoji pozici k otázce zapojení čínských firem do zavádění sítí 5G v tuzemsku vyjasnila. Začátkem května podepsal premiér Andrej Babiš s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem deklaraci, jejímž cílem je vybudovat takové 5G sítě, které "chrání před neautorizovaným přístupem" a "zajistí občanům soukromí".