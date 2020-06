Čína přijala sporný bezpečnostní zákon pro Hongkong, výrazně omezí svobodu

Jeden z nejvýznamnějších představitelů prodemokratického hnutí Joshua Wong oznámil, že odstupuje s postu lídra. Zdůvodnil to podle Reuters tím, že se stane hlavním terčem čínského bezpečnostního zákona. "Pokud můj hlas nebude brzy slyšet, tak doufám, že mezinárodní společenství bude nadále hovořit za Hongkong a že vystupňuje úsilí, aby bránilo poslední zbytky naší svobody," řekl.

Současná správkyně města Carrie Lamová, kterou oponenti už řadu měsíců kritizují za podřízenost Pekingu, prohlásila, že jí nepřísluší zákon komentovat, neboť zasedání v Pekingu týkající se návrhu ještě neskončilo. Následně odmítla odpovídat na jakékoli otázky týkající se zákona.

4. However, even under the ill wind of #China’s direct authoritarian rule, #Hongkongers will continue to fight for our freedoms and democracy for the city’s next generations. When justice fails, our fight goes on.



Photo: Lam Yik Fei