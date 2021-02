Čína se ohradila proti výrokům Duky o koronaviru

"Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci," prohlásil Duka při kázání. "Odborníci ze Světové zdravotnické organizace opakovaně zdůraznili, že je extrémně nepravděpodobné, aby byl původem koronaviru laboratorní únik. Poznámky kardinála Duky tedy ignorují názory vědců a nestojí na žádném skutečném základu," sdělilo čínské velvyslanectví.

Ambasáda chce, aby Duka výroky o koronaviru odvolal. "Čínské velvyslanectví v České republice naléhá na kardinála Duku, aby okamžitě napravil svá chybná tvrzení, a účinně tak eliminoval špatný vliv," oznámila.

Mise Světové zdravotnické organizace (WHO), která v Číně pátrala po původu pandemie nemoci covid-19 způsobované koronavirem, minulý týden uvedla, že se dopodrobna nezabývala otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře. Je to podle WHO velmi nepravděpodobné, ale šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek řekl, že všechny hypotézy ohledně původu onemocnění jsou stále otevřené.

Vědci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 způsobující covid-19 se na lidi přenesl od netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny. Americký deník The Wall Street Journal minulý týden uvedl, že čínské úřady odmítly poskytnout odborníkům WHO primární data o prvních případech covidu-19, která by WHO pomohla určit, jakým způsobem a kdy se koronavirus poprvé začal v Číně šířit.