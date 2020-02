Čína se urazila. Kvůli "rasistickému titulku" zrušila akreditace novinářů Wall Street Journal

Mluvčí ministerstva Keng Šuang dnes na pravidelném brífinku uvedl, že Peking listu kvůli komentáři z 3. února zaslal několik stížností. Čína tvrdí, že příslušný článek ve Wall Street Journal byl rasistický a znevažoval její snahu bojovat proti epidemii koronaviru. List se přesto odmítl omluvit nebo vyšetřit osoby odpovědné za příspěvek, stěžuje si Peking. Keng neuvedl totožnost novinářů, jimž Čína zrušila akreditace.

"Editoři použili tak rasisticky diskriminační titulek, že vyvolali pobouření a odsouzení u čínského lidu a mezinárodního společenství," uvedl mluvčí. WSJ je stejně jako většina dalších zahraničních médií v Číně nedostupný a cenzoři jejich obsah blokují na internetu.

Agentura AP v této souvislosti uvedla, že Čína v posledních letech odmítala prodlužovat platnost novinářských průkazů zahraničním novinářům. Toto je ale první případ z poslední doby, kdy byla zrušena platnost už vydaných průkazů, což pro dotyčné prakticky znamená vyhoštění ze země.

One of the Wall Street Journal reporters expelled from China today, @Chao_Deng, is in Wuhan, putting herself in the coronavirus's way to bring readers stories of how ordinary people are coping with the outbreak. This is the essence of foreign correspondence: to be on the ground. https://t.co/CjsGqkhb4L