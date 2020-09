Čína shromažďuje údaje Čechů. Sleduje politiky, akademiky i děti

V databázi jsou politici, diplomaté, pracovníci bezpečnostních institucí, akademici a podnikatelé i jejich dětí. Profily mají také některé instituce. Server EuroZprávy.cz už v úterý uvedl, že šlo o rozsáhlý soubor informací o západních činitelích, který z čínské firmy unikl. Případem se zabývá Bezpečnostní informační služba (BIS).

"V tuto chvíli získaná data analyzujeme, takže by bylo předčasné jejich obsah komentovat. Pokud Čína vytváří data lidí, kteří ji v České republice zajímají, bylo by logické, kdyby mezi nimi figurovalo i moje jméno," řekl serveru Aktuálně ředitel BIS Michal Koudelka. Podle něj jde o další důkaz toho, že čínské zpravodajské služby se snaží získat informace jakoukoliv formou. "To je riziko, na které dlouhodobě upozorňujeme," doplnil Koudelka.

Systém firmy Zhenhua, která mezi své zákazníky řadí také čínskou armádu, podle Aktuálně.cz ke jménům "zájmových osob" přiřazoval fotografie, odkazy na profily na sociálních sítích, analyzoval jejich příspěvky, mediální zmínky o nich i jejich příbuzenské vztahy.

V uniklé databázi jsou třeba členové britské královské rodiny či britský premiér Boris Johnson. V Česku spolu s Koudelkou například prezident Miloš Zeman, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), ministr kultury a bývalý šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) nebo místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Soubor dat se ze serverů společnosti Zhenhua dostal k západním médiím prostřednictvím čínského whistleblowera. Sedm stovek jmen Čechů z databáze je pravděpodobně jen částí shromážděných informací, protože se zatím podařilo obnovit zhruba čtvrt milionu z 2,4 milionu záznamů o jednotlivých lidech. Na dotazy novinářského konsorcia, které se databází zabývá, firma Zhenhua neodpověděla. Na zájem reagovala vypnutím webu.

Mezi monitorované v Česku patří také řada současných či bývalých poslanců a senátorů, například předsedkyně poslaneckého výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). V databázi je také bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán, někdejší šéf úřadu vlády či analytického odboru Pražského hradu Radek Augustin, dřívější šéf státní správy z ministerstva vnitra Josef Postránecký, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Solský nebo ředitelka sekce pro radiační ochranu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Karla Petrová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v části dat, kterou se podařilo expertům obnovit, není.

Ke sledovaným institucím patří třeba zahraniční ambasády v ČR, policejní akademie, ministerstvo zdravotnictví, úřad stálého představitele ČR při NATO, ČVUT nebo Akademie věd. Záznam měla čínská firma také pro ČSSD a mobilního operátora O2.