Čína souhlasí se zatčením 15 hongkongských aktivistů, kritiku ze strany USA odmítla

Čínské vedení zároveň odsoudilo kritiku ze strany USA a Británie, na které se podle něj ukazuje, že tyto země v Hongkongu svou "politickou konspirací" podporují protičínské síly, píše dnes agentura Reuters.

Aktivisté byli zatčeni o víkendu hongkongskou policií. Jsou mezi nimi bývalí poslanci, právník nebo mediálního magnát Jimmy Lai. Skupina byla obviněna ze zorganizování nepovolených shromáždění loni v srpnu a v říjnu, soud má začít 18. května. Policie přitom nevylučuje zatčení ještě dalších osob.

Spojené státy zatčení hongkongských prodemokratických aktivistů odsuzují, uvedl o víkendu americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Arrests of pro-democracy activists in Hong Kong are deeply concerning – politicized law enforcement is inconsistent with universal values of freedom of expression, association, and peaceful assembly.