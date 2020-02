Čína tajila agresivitu koronaviru? Na veřejnost pronikly alarmující informace

Počet obětí infekce vzrostl od pondělí o 65, což je denní rekord. Celkový počet mrtvých je 427, nakažených přes 20.600 - převážná většina z nich pochází z Číny.

"Vzhledem k chybám a nedostatkům... musíme zlepšit náš národní systém řešení mimořádných událostí a posílit naše schopnosti poradit si s naléhavými a nebezpečnými úkoly," uvedl podle BBC stálý výbor politbyra vládnoucí komunistické strany. "Je nutné zvýšit dozor nad trhy a rezolutně zakročit proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími živočichy," dodal.

Počáteční reakce čínské vlády se stala terčem všeobecné kritiky. Čínské úřady jsou obviňovány, že na počátku podcenily agresivitu viru a v některých případech se snažily držet jeho výskyt v tajnosti.

Nejhůře postiženo je město Wu-chan v provincii Chu-pej, kde jsou tisíce nakažených. Úřady během deseti dní vybudovaly ve Wu-chanu novou nemocnici s kapacitou tisíc lůžek, která již začala přijímat pacienty. Další nemocnice s 1500 lůžky má být dokončena v příštích dnech.

