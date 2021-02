Čína umožnila vyšetřovatelům WHO ve Wu-chanu plný přístup

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čínská strana umožnila týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), který ve Wu-chanu zkoumá původ koronaviru, plný přístup na všechna místa a ke všem lidem, o nějž požádali. V rozhovoru poskytnutém agentuře AP to řekl člen týmu WHO Peter Daszak. Dodal, že čínská otevřenost byla větší, než čekali.