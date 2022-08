Čína usiluje o podporu Jižní Koreje v době rostoucího napětí s USA

Čínský ministr zahraničí Wang I řekl svému jihokorejskému protějšku Park Činovi při setkání ve východočínském přístavním městě Čching-tao, že oba státy by se neměly vměšovat do vnitřních záležitostí druhých stran a neměly by se nechat ovlivňovat vnějšími vlivy, uvedla agentura.

Park přicestoval na Wangovo pozvání a stal se tak nejvýše postaveným jihokorejským politikem na návštěvě Číny od květnového nástupu prezidenta Jun Sok-jola do úřadu. Obě asijské země si koncem tohoto měsíce připomenou 30. výročí navázání diplomatických styků.

Soul nyní balancuje mezi vztahem se svým bezpečnostním spojencem Spojenými státy a s Čínou, s níž udržuje blízké hospodářské vztahy. Když minulý týden navštívila Jižní Koreu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, prezident Jun se s ní osobně nesetkal a místo toho Pelosiové jen zavolal. Prezidentská kancelář se tehdy odvolávala na to, že byla hlava státu na dovolené. Jeho rozhodnutí se schůzce vyhnout však podpořilo spekulace, že se tak snažil nepoškodit vztahy s Čínou.

Peking rovněž znepokojil krok Spojených států, které chtějí prohloubit spolupráci v oblasti výroby polovodičů s Jižní Koreou, Tchaj-wanem a Japonskem. Wang podle jihokorejské agentury Yonhap uvedl, že Čína i Jižní Korea by měly chránit stabilní dodavatelské řetězce. Pokud jde o regionální bezpečnost, Park se nechal slyšet, že mír a stabilita na Korejském poloostrově čelí bezprecedentním hrozbám, a požádal Peking o konstruktivní roli při přesvědčování Pchjongjangu, aby místo provokací usiloval o dialog. Od začátku letošního roku Severní Korea opakovaně prováděla testy balistických raket. V březnu odpálila svou první mezikontinentální balistickou raketu od listopadu 2017.

Pelosiová a její jihokorejský protějšek Kim Čin-pchjo se ve společném prohlášení během její návštěvy Soulu zavázali, že budou podporovat politiku odstrašení vůči Severní Koreji s cílem zajistit její jaderné odzbrojení.