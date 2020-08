Čína uvalila sankce na významné politiky USA, včetně pěti senátorů

Jde o odvetné opatření za obdobný krok Spojených států, které minulý týden uvalily restrikce na činitele Hongkongu a pevninské Číny včetně správkyně velkoměsta Carrie Lamové. Informovala o tom agentura Reuters.

"V odpovědi na jednání Američanů se Čína rozhodla uvalit sankce na jednotlivce, kteří se zachovali nevhodně vůči problematice Hongkongu," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. O jaké sankce se bude jednat nespecifikoval.

Last month #China banned me



Today they sanctioned me



I don’t want to be paranoid but I am starting to think they don’t like mehttps://t.co/Pk9yH1io3Z