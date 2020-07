Čína ve středu zaznamenala devět nových případů koronaviru

Peking, kde se v červnu objevilo nové ohnisko infekce, za středu neoznámil žádný přírůstek, a to třetí den v řadě.

Všichni nově nakažení byli lidé, kteří do Číny přijeli ze zahraničí, píše Reuters. Čína rovněž ohlásila šest asymptomatických případů, kdy byl koronavirus zjištěn, ale lidé nevykazují žádné příznaky. Za úterý takovýchto záchytů bylo rovněž šest. Úmrtí s covidem-19 dnes Čína neoznámila žádné.

Chinese mainland reported 9 new confirmed #COVID19 cases (all imported), and 6 new #asymptomatic COVID-19 patients pic.twitter.com/EvFIVyldhg