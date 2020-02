Americká společnost Gilead Sciences poskytla ve Spojených státech na experimentální léčbu koronaviru lék, který byl původně zamýšlen k boji s ebolou. Látku nazvanou remdesivir před několika lety vyvinul tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem.

Virologický ústav Čínské akademie věd v úterý oznámil, že požádal o patent pro Čínu k použití remdesiviru při léčbě. Žádost ústav, sídlící ve městě Wu-chan, tedy přímo v centru nynější epidemie, předložil 21. ledna společně s zdravotním ústavem vojenské akademie čínské armády.

A batch of #Remdesivir, an antiviral drug that will be put into clinical trials to test its efficiency on the novel #coronavirus, has arrived #China. Remdesivir has been used to treat Ebola infections abroad, it has shown fairly good vitro activity in related domestic research. pic.twitter.com/ZR1LKWuEl5