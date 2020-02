Čína zavádí kontroly cestujících ze zahraničí, bojí se koronaviru

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Řada čínských měst nařídila přísnější kontroly cestujících ze zahraničí v obavě, že by mohli do Číny zavléct další zdroj nového typu koronaviru. Ten se přitom šíří od prosince z čínské provincie Chu-pej, která eviduje naprostou většinu všech nakažených na světě. Informaci přinesl list The Wall Street Journal.