Čína zaznamenala nejvíce případů lokálního přenosu koronaviru od ledna

V Číně je nyní 144 oblastí považovaných za středně nebo vysoce rizikové, nejvíce od vrcholu epidemie loni na jaře. Úřady přerušily provoz vlaků do Pekingu z oblastí, kde se koronavirus šíří. Ve městech Nan-ťing a Jang-čou ve východočínské provincii Ťiang-su byly zastaveny vnitrostátní lety, provoz dálkových autobusových linek a vozů taxi. Z provincie Ťiang-su se nákaza dostala do prefektury Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan, kam lidé jezdí obdivovat pitoreskní pískovcové skály. Odtud se nákaza dostala do velkých měst jako Peking a Čchung-čching. Reuters uvádí, že úřady zakázaly místním i návštěvníkům Čang-ťia-ťie opustit. Mnoho měst, kde se vyskytly případy covidu-19, uzavřelo místa navštěvovaná turisty, včetně zábavních zařízení.

Zdravotníci ve dvanáctimilionovém Wu-chanu v tomto týdnu otestují všechny obyvatele, protože se tam poprvé od poloviny loňského roku objevily případy lokálního přenosu infekce. V tomto městě se koncem roku 2019 objevili první nakažení a loni v zimě tam úřady poprvé zavedly plošnou uzávěru.

"Globální epidemie v současnosti rychle nabírá na síle a nebezpečí zavlečení nákazy ze zahraničí roste," řekl dnes mluvčí národní zdravotní komise. "V poslední době byly na mnoha letištích, v mnoha přístavech a nemocnicích zachyceny případy nákazy v zahraničí, což v určitém měřítku vedlo k šíření nákazy," uvedl také.

Kvůli novým restrikcím, které přišly ve vrcholné turistické sezoně, snížila bankovní společnost Nomura odhad růstu čínské ekonomiky na třetí čtvrtletí z 6,4 procenta na 5,1 procenta. Za celý letošní rok hospodářství druhé největší ekonomiky světa vykáže růst o 8,2 procenta místo původně očekávaných 8,9 procenta, domnívají se analytici Nomury. Poznamenali také, že čínská taktika "nulové tolerance" vůči koronaviru je stále dražší.

Zdravotníci podle čínských úřadů aplikovali více než 1,6 miliardy dávek vakcíny proti covidu-19 a cílem očkovací kampaně jsou nyní mladí lidé mezi 12 a 17 lety. Vláda chce do konce roku naočkovat 80 až 85 procent celkové populace. V místních médiích se podle serveru BBC objevují zprávy o plně naočkovaných lidech, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Na internetu takové případy vyvolaly diskuse o tom, zda bude nutné přeočkování. Úřady ujišťují, že vakcíny jsou účinné proti všem doposud známým variantám koronaviru a pomáhají lidi chránit před těžkým průběhem nemoci covid-19 a před hospitalizací.