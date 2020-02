Čína zneužívá Covid-19 k masovému dohledu nad obyvatelstvem, tvrdí média

Vzniká tak obraz říše, která se víc podobá Velkému bratru než univerzální hodnoty respektující mocnosti na vzestupu, píše deník Le Monde.

Represe v době epidemie pokračují, upozorňuje i server cnbc.com. Nedávné zatčení dvou předních představitelů čínské opozice potvrzuje názory mnoha expertů, kteří se obávají, aby režim Si Ťin-pchinga nevyužil strachu vyvolaného šířením koronaviru a neposílil kontrolu nad čínskou společností natrvalo.

Šestačtyřicetiletý univerzitní profesor Sü Č'-jung, známý svým bojem za právní stát v Číně, který byl vězněn už v letech 2014 až 2017, byl 15. února zatčen v Kantonu u advokátky, k níž se uchýlil.

Podle britského listu The Guardian byl další univerzitní profesor Sü Čang-žun, který nesměl od roku 2018 přednášet, protože kritizoval reformu ústavy umožňující Si Ťin-pchingovi stát se doživotním prezidentem, odsouzen k domácímu vězení v Pekingu a nemůže komunikovat s vnějším světem.

Za "války lidu" proti koronaviru posilují čínské úřady pod pláštíkem závažnosti mimořádné situace dohled nad obyvatelstvem a rozšiřují opatření omezující svobody. Zpanikaření a vyděšení obyvatelé čínských měst nyní široce podporují systematickou praxi izolace, kterou zajišťují nejen nesčetní dobrovolníci, ale i moderní technologie včetně umělé inteligence. Tato praxe se však změnila v postupy, které už odporují právnímu rámci, jako je totální blokáda přístupových cest, zákaz vracet se do domovů či šíření osobních údajů pacientů.

Chinese officials in rural areas are creatively using #drones to make sure local residents don‘t gather together without wearing masks during the nationwide battle against the #coronavirus. https://t.co/e6khcWvUrx pic.twitter.com/td7u1ZZ4Kz