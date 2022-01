Číně se daří brzdit růst počtu nakažených, Indii a Filipínám nikoliv

Na Filipínách za posledních 24 hodin zaznamenali 28.707 nově nakažených covidem-19. Od začátku koronavirové pandemie je to rekordní přírůstek. V zemi, která má asi 110 milionů obyvatel, se zatím prokázalo 2,96 milionu případů nakažených, což je jedno z nejvyšších čísel v jihovýchodní Asii. S covidem-19 zemřelo 52.150 lidí, z toho 15 za poslední den, uvedlo filipínské ministerstvo zdravotnictví.

Vláda nařídila zvýšit počet nemocničních lůžek a lékařských zdrojů v hlavním městě Manile a v jeho okolí, odkud pochází téměř 60 procent nově nakažených. Na konci loňského roku bylo plně očkovaných 45 procent filipínské populace. Podle stávajících pravidel mohou neočkovaní lidé v regionu hlavního města vycházet ze svých domovů pouze na nezbytné pochůzky.

Kvůli šíření koronavirové varianty omikron prudce roste počet infikovaných v Indii a dosahuje maxim od konce května. Za poslední den tam přibylo 159.632 nemocných s covidem-19, o den dříve jich bylo 141.986.

Vlády několika indických států zavedly nová omezení. Nejbohatší indický stát Maháráštra v sobotu oznámil, že od pondělí uzavře bazény a tělocvičny. Školy a vysoké školy jsou zavřeny do 15. února poté, co počet denních případů v tomto státě přesáhl 41.000. V sousedním státě Gudžarát úřady prodloužily noční zákaz vycházení a zrušily dovolenou pro veškerý zdravotnický personál.

Od počátku pandemie v zemi s téměř 1,4 miliardou obyvatel už onemocnělo 35,52 milionu lidí. Za poslední den s covidem-19 zemřelo 327 lidí, celkový počet zemřelých tak stoupl na 483.790.

Čína, která bude v únoru hostit olympijské hry, zaznamenala za uplynulý den 156 potvrzených nákaz koronavirem. Je to o šest více než den předtím.

Čínské město Tchien-ťin na severním pobřeží dnes začalo testovat svou asi 14milionovou populaci. Podle státních médií se tak rozhodlo poté, co byly zjištěny nejméně dva místní případy vysoce přenosné varianty omikron. Obyvatelé čtyř okresů budou testováni během následujících 24 hodin, zatímco ostatní okresy se otestují následující den, sdělila místní vláda. Město doporučilo obyvatelům, aby ho neopouštěli, pokud to není nezbytné. Zelený zdravotní kód požadovaný při cestách mimo Tchien-ťin dostanou lidé až poté, co obdrží negativní výsledek testu.

Pro Peking a nadcházející zimní olympijské hry představuje epidemie v Tchien-ťinu riziko, píše Reuters. Z tohoto města dojíždí za prací do metropole mnoho lidí, napsal s odkazem na nejmenovaného imunologa státní list Global Times.

Čína denně hlásí mnohem nižší přírůstky nových případů koronaviru než například Spojené státy nebo řada zemí v Evropě i jinde na světě. Od loňského roku bojuje s pandemií covidu-19 politikou takzvané nulové tolerance, což znamená, že místnímu šíření viru se pokouší zabránit v zárodku, často za pomoci drastických opatření.