"Mučil mě a tvrdil že nejsem člověk." Čínský režim týrá ženy a nezletilé dívky, nutí je ke sterilizaci

Zumrat Dawutová, která pochází z hlavního města Urumqi čínské provincie Sin-ťiang, bez svého vědomí podstoupila nucenou sterilizaci, aby nemohla mít více dětí. Čína prosazuje politiku pouze dvou dětí Ujgurů, aby snížili jejich počet. Dawutová musela zaplatit pokutu 2 600 amerických dolarů, protože měla tři děti.

Pro CNN uvedla, že když šla pokutu uhradit na příslušný úřad, bylo jí řečeno, že musí podstoupit gynekologickou kontrolu a že je to běžný postup z nařízení čínské vlády. Když byla převezena na kliniku, dostala celkovou anestezii a až poté se dozvěděla, že podstoupila nenávratný zákrok, při kterém byla sterilizována, takže už nikdy nebude mít žádné děti.

Ujgurské ženy již několik let obviňují čínskou vládu ze sexuálního násilí, nucené přijetí doktríny, názorů či postojů, bez možnosti se bránit a ženskou sterilizaci. Rahima Mahmutová, která je v současné době britskou představitelkou the World Uyghur Congress označila život ujgurských žen v Sin-ťiangu za peklo. „Stejně jako u každé genocidy jsou ženy pokaždé prvním cílem a v tak velkém měřítku je to velmi závažný zločin,“ řekla Mahmutová pro CNN.

Adrian Zenz je německý antropolog, který studuje hromadné zadržování Ujgurů v reedukačních táborech v Sin-ťiangu na základě čínských vládních dokumentů. Poukázal na to, že čínská vláda od roku 2016 utratila desítky miliónů dolarů za kampaň kontroly porodnosti. Dokumenty ukázaly, že čínská vláda vykazuje platby za sterilizační postupy. Nová zpráva vydaná Zenzem s názvem „Kampaň potlačení porodnosti Ujgurů v Sin-ťiangu,“ je podle CNN podpořena několika svědectvími žen ze Sin-ťiangu po celém světě.

Podle Zenze mají Ujgurové často více dětí, než je oficiálně povoleno, někdy i deset a když se čínská vláda dozvěděla, že má rodina tolik dětí, často dostali jen pokutu. To se změnilo v roce 2017, kdy byla vydána čínskou vládou směrnice, která vyzývá „k zaútočení na rodiny, které porušují politiku dvou dětí“.

Dawutová vypověděla, že strávila v reedukačním středisku tři měsíce v roce 2018 a byly jí podávány léky po kterých přestala menstruovat. CNN přineslo svědectví jiné ujgurské ženy a lékařky, která uprchla do Turecka, kde si otevřela praxi. Protože se bála zveřejnit své celé jméno, CNN uvedlo pouze křestní Gulgine.

Vypověděla, že po otevření své praxe vyšetřila nejméně 300 ujgurských žen, které uprchly a téměř všechny měly nějakou formu antikoncepce a z toho jich 80 bylo sterilních. Podle svědectví Gulginy většina žen nevěděla, že chirurgický zákrok podstoupila, dokud jim to sama Gulgina neřekla.

Gulbakhar Jalilová jela v květnu 2017 ze sousedního Kazachstánu na služební cestu do Sin-ťiangu. Ujgurka byla zadržena místní policí a zavřena na 15 měsíců do reedukačního centra. Jalilová řekla, že byla v cele s 20 ženami, které seděly ve dvou řadách.

Vypověděla, že každých 10 dní se ženy musely seřadit na dvoře, svléknout se a dělat dřepy. Některým dívkám bylo 14 let. „Řekla jsem mu, jestli se nestydí. Nemáš matku nebo sestru, že můžeš něco takového dělat? Zasáhl mě elektrošokem a řekl mi, že nejsem člověk,“ vyprávěla Jalilová o svém znásilňování v reedukačním centru.

Poté co byla zveřejněna zpráva Adriana Zenze v červnu letošního roku se USA rozhodlo sankciovat vládu v Sin-ťiangu a úřadu pro veřejnou bezpečnost. „Spojené státy nebudou nečinně přihlížet, protože Čínská komunistická strana porušuje lidská práva a pokouší se vyhladit kulturu Ujgurů, Kazašů a menšinových skupin v Sin-ťiangu,“ řekl Mike Pompeo, americký ministr zahraničí. „Nevím, jak více absurdní mohou být všechny tyto výmysly,“ argumentoval čínský velvyslanec Cui Tiankai pro CNN.