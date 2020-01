Čínská pomsta Hřibovi. Šanghaj pozastavila oficiální styky s Prahou

Partnerskou smlouvu o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če v pondělí.

After our lengthy journey west, Taipei is leaving a mark in Prague’s guest book under the proud gaze of Mr Zdeněk Hřib, Mayor of the City of Prague. This is the beginning of a new chapter. #TaipeiMeetsPrague #SisterCities pic.twitter.com/3qEI7PdL6b