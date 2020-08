Čínská restaurace chtěla, aby se zákazníci před jídlem zvážili

Restaurace specializující se na pokrmy z hovězího masa ve městě Čchang-ša umístila u svého vchodu dvě velké váhy. Pak požádala hosty, aby po jejich použití zadali naměřené údaje do speciální aplikace, která jim následně doporučila, co by si měli dát k jídlu. Vedení také do podniku vyvěsilo nápisy jako "buď spořivý a svědomitý, podporuj prázdné talíře" a "operace prázdné talíře".

Krok však vzbudil pobouření na čínských sociálních sítích, načež restaurace zveřejnila omluvu s tím, že se jednalo o její interpretaci vládní kampaně "čistých talířů". Tu tento týden vyhlásil čínský prezident Si Ťin-pching, který označil míru plýtvání jídlem v Číně za "šokující a znepokojivou".

V reakci na prezidentova slova začala například naléhat asociace podniků působících ve stravování z města Wu-chan, aby restaurace ve městě omezily počet jídel, které podávají svým hostům. Skupiny lidí by si tak měly objednat vždy o jedno jídlo méně, než kolik je u stolu osob. Státní televize rovněž kritizovala čínské youtubery, kteří se natáčeli při konzumaci velkého množství potravin.