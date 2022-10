Čínská rozvědka se podle USA snažila ovlivnit vyšetřování firmy Huawei

— Autor: ČTK

Čínská rozvědka se ve třech případech snažila ovlivnit jednání americké justice či zasáhnout do práv lidí v USA. Uvedli to dnes na společné tiskové konferenci ministr spravedlnosti Merrick Garland a šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray. Jeden případ se týká vyšetřování čínské technologické společnosti Huawei. Několik čínských občanů, a to včetně údajných členů rozvědky, už bylo obviněno, napsala agentura AP.