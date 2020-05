Čínská viroložka popírá, že by se koronavirus rozšířil z laboratoře

Pětapadesátiletá vědkyně, která celý život zasvětila zkoumání virů u netopýrů a pracuje na půdě Wuchanského institutu virologie, ale jednoznačně popírá teorie o tom, že by současná pandemie koronaviru mohla být zapříčiněná únikem z její laboratoře.

Š' Čeng-li se léta věnovala výzkumu genetických variant koronavirů pocházejících od netopýrů a v minulosti se zabývala problémem, jak se virus SARS přenesl na člověka. V minulém týdnu se objevily na sociálních sítích dohady o tom, že viroložka uprchla z Číny a odvezla utajované dokumenty na americkou ambasádu do Paříže, aby nakonec mohla odhalit pravdu o původu viru. Š' Čeng-li ale domněnky o tom, že opustila zemi, odmítla a své tvrzení podepřela fotografiemi, na nichž je vidět, že je v Číně.

Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že má důkazy o úniku koronaviru z wuchanského institutu, i když jeho tvrzení naráží na slova amerických vědců, lékařů i představitelů tajných služeb. Trumpovu pozici ale podpořil americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Čínská média v reakci na podobné výroky obvinila Pompea ze "šíření politického viru". Čínský státní deník Global Times americké představitele vyzval, aby svá obvinění podložili důkazy, nebo s nimi přestali. Čínské ministerstvo zahraničí konkrétně na dohady o tom, že virus unikl z laboratoře, sice nereagovalo, nicméně Peking dříve tvrdil, že nákaza pochází z wuchanského trhu, kde byla k mání divoce žijící zvířata, připomíná Financial Times.

Wuchanský institut virologie byl založen v roce 1965. Laboratoř má čtvrtý stupeň biologické bezpečnosti, což je v Číně nejvyšší stupeň, takže se může zabývat zkoumáním smrtelných virů. Díky článku publikovaném v roce 2015 ve vědeckém časopise Nature je známé, že místní vědci vytvořili upravenou verzi netopýřího koronaviru, která dokáže infikovat lidské buňky. Právě tento fakt přispěl k teoriím, že epidemie viru SARS-COV-2 mohla vzniknout kvůli úniku z laboratoře.

Autor studie Simon Wain-Hobson konstatuje, že virus z wuchanské laboratoře se v lidských buňkách množí překvapivě dobře a že pokud by unikl, nikdo by nedokázal předpovědět, jak se bude šířit. Článek samotný byl ale v březnu tohoto roku doplněn o upozornění, že neexistují důkazy o tom, že by virus způsobující onemocnění covid-19 byl výsledkem bioinženýrství, a podle vědců jsou zdrojem současné nákazy zvířata.

Americké tajné služby sice vylučují možnost, že by virus byl vyroben člověkem, nadále však zkoumají, zda by za epidemií mohl stát nechtěný únik z laboratoře, či zda se virus na člověka přenesl z divokých zvířat.

Podle australského virologa Edwarda Holmese, který se podílel na výzkumu genetické sekvence viru, neexistují důkazy o tom, že by virus způsobující covid-19 pocházel z wuchanské laboratoře.

Holmes upřesnil, že nejbližší z virů přechovávaných ve wuchanském institutu k SARS-COV-2 je netopýří virus s názvem RaTG13. Genetické složení tohoto viru se ale liší od koronaviru natolik, že to odpovídá nejméně 20 až 50 letům evolučního vývoje. Vědec se proto domnívá, že virus RaTG13 nemá se současnou pandemií nic společného. Holmes v roce 2014 osobně navštívil wuchanský trh a věří, že koronavirus se nejspíše přenesl na člověka právě z divokých zvířat.