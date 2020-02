Čínské vedení slíbilo, že okolnosti jeho úmrtí vyšetří. Cenzoři ale zároveň na sociálních sítích rychle odstraňují příspěvky, které v souvislosti se smrtí lékaře obviňují vládu.

Lékař Li Wen-liang pracoval v jedné z nemocnic ve městě Wu-chan, ze kterého se nový typ koronaviru začal koncem loňského roku šířit. V prosinci poslal v uzavřené diskuzní skupině zprávu svým kolegům. Upozorňoval je, že v jeho nemocnici bylo umístěno do karantény sedm lidí nakažených neznámým koronavirem, který se podobá viru způsobující nemoc SARS. Varoval před možným propuknutím epidemie a radil lékařům, aby nosili ochranné oblečení a pomůcky. O čtyři dny později ho navštívili policisté, obvinili ho z šíření falešných zpráv a rušení veřejného pořádku a vyzvali ho, aby své "nelegální aktivity" ukončil.

We deeply mourn the death of #Wuhan doctor Li wenliang, who unfortunately got infected with novel #Coronavirus while battling with the epidemic. After all-effort rescue, Li passed away on 2:58 am, Feb. 7. pic.twitter.com/mbYA3wB4pn