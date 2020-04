Čínské město na ruských hranicích je novým ohniskem koronaviru. Jsem vyděšená, říká obyvatelka

Ve středu totiž přes zdejší hraniční přechod přicestovalo do Číny několik lidí, u kterých testy prokázaly koronavirus, píše BBC. Čína rovněž dočasně uzavřela všechny své pozemní hraniční přechody s Ruskem, Rusko k tomuto kroku přistoupilo již dříve.

Ve stotisícovém Suej-fen-che, které leží na severovýchodě Číny přibližně 1600 kilometrů od Pekingu, se nyní pro pacienty s koronavirem staví také nemocnice se 600 lůžky.

As epidemic wanes in China, #China-#Russia border city Suifenhe has reported 118 imported #COVID19 cases in just five days. With the reduction of intl flights, many overseas Chinese choose to return via Suifenhe's land port from Russia. Check out our info to learn more. pic.twitter.com/2sle8aKOcE