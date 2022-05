Čínské úřady nenechají kromě výjimek nikoho vycestovat ze země

Podle francouzského deníku se úřady snaží odradit čínské občany od cestování i omezenou nabídkou letů, jejichž ceny vystoupily do závratných výšin.

Čínské úřady tento týden oznámily, že "výrazně omezí" cesty do zahraničí, které nejsou nezbytné. Podle úřadů "během cest do zahraničí existuje velké riziko nákazy (koronavirem)". Není při tom jasné, jak úřady rozlišují mezi nutnými a zbytnými cestami za hranice.

Výrazné omezení cestování do zahraničí ze strany úřadů bylo při tom patrné již v uplynulých měsících, píše francouzský deník. V roce 2021 prudce klesl počet vydaných cestovních pasů a v rámci stranického boje proti korupci mnoho členů komunistické strany či veřejných funkcionářů muselo pas odevzdat policii. Peking sice nechce oficiálně zakázat cesty svých občanů žijících v zahraničí do vlasti, ale dělá vše pro to, aby je výrazně ztížil, napsal deník. Například nabídka mezinárodních letů zůstává stále velmi omezená a letenky tak mají závratné ceny. V roce 2021 do země přijelo či odjelo 74 milionů lidí, což je o 80 procent méně než v roce 2019.

Problémů si všímají i zahraniční firmy při spolupráci s čínskými partnery. "Pozveme jednatele, a nakonec přijede ředitel marketingu," shrnul své nedávné zkušenosti vysoce postavený francouzský manažer, podle kterého se problémy s vycestováním zvyšují s rostoucím společenským postavením člověka, který chce vyjet za hranice. Symbolicky samotný čínský prezident Si Ťin-pching od ledna roku 2020 žádnou cestu do zahraničí nepodnikl.

Čínská oficiální média také vyvracela informace, že čínským občanům je při příjezdu zabaven nebo znehodnocen cestovní pas. Podle představitelů čínského vedení se jedná o nepravdivé zvěsti, jež se šíří ze zahraničí.

Čína prosazuje politiku nulové tolerance proti covidu-19, která spočívá ve velmi striktních omezeních, která úřady zavádí i v případě výskytu malého počtu nakažených. Světová zdravotnická organizace (WHO) označila tento postup za neudržitelný, což ale Peking odmítá.