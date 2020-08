Čínští novináři mají potíže s vízy v USA, Peking pohrozil odvetou

"Pokud budou Spojené státy ve svém jednání pokračovat, Čína odpoví svými (...) opatřeními, aby obhájila svá práva," uvedl podle Reuters mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Weng-pin. Neupřesnil ale, kolika čínských novinářů se problém s vízy týká, ani jakou povahu by mohly čínské odvetné kroky mít.

Šéfredaktor listu Global Times Chu Si-ťin ale na svém twitterovém účtu napsal, že reakce Číny by se mohla zaměřit na americké reportéry v Hongkongu. List Global Times vydává vládnoucí komunistická strana.

From what I know, given that the US side hasn’t renewed visa of Chinese journalists, Chinese side has prepared for the worst scenario that all Chinese journalists have to leave the US. If that’s the case, Chinese side will retaliate, including targeting US journalists based in HK