Co tají Čína o původu koronaviru? Analytik naznačil, kdy se svět dozví pravdu

Absence informací nevede k tichu

Některé teorie tvrdí, že virus unikl z čínské laboratoře pro vývoj biologických zbraní, další zase naznačují, že může pocházet z jiného, civilního výzkumného zařízení, nastiňuje analytik. Konstatuje ovšem, že vědci obeznámení z nejpokročilejším virologickým výzkumem nenalezli žádný důkaz, že by kdokoliv na světě dokázal vytvořit nový virus, což se rovná vytvoření zcela nového života.

"Je to jiné než replikovat či modifikovat existující viry," pokračuje Cheng. Dodává, že mnoho analýz navíc naznačuje, že koronavirus se pro tyto účely příliš nehodí a existují mnohem lepší kandidáti pro vývoj biologických zbraní, například neštovice, mor nebo hantavirus, protože koronaviry se velmi podobají běžnému nachlazení.

Za daleko pravděpodobnější považuje analytik možnost, že vir náhodou unikl z jednoho z výzkumných zařízení nedaleko Wu-chanu, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, které studuje netopýří viry a nachází se poblíž nyní nechvalně proslulého mokrého trhu. Nehody se dějí po celém světě a není vyloučeno, že k ní došlo i v tomto zařízení, upozorňuje odborník. Připomíná, že čínská média již dříve informovala o případech, kdy byla laboratorní zvířata prodávána na maso.

To, že je něco možné, ovšem neznamená, že k tomu skutečně došlo, zdůrazňuje Cheng. Deklaruje, že je velmi pravděpodobné, že původ koronavirové epidemie se nikdy nepodaří zcela objasnit, především způsob přenosu viru na člověka, pokud Čína neotevře své archivy a neposkytne celkový popis událostí z přelomu let 2019 a 2020.

Je ironií, že právě kvůli malé pravděpodobnosti transparentního přístupu Pekingu a Komunistické strany Číny se budou nadále šířit konspirační teorie a spekulace, konstatuje analytik. Soudí, že čínským komunistům uniká, že absence informací nevede k tichu, ale naopak vytváří vakuum, které plní zvěsti a šum.

Zakrývání problému

"Čínští představitelé ale se vytrvale snaží zakrýt rozsah problému, nejen před vnějšími pozorovateli, ale také před vlastními občany," pokračuje Cheng. Jako příklad dává oftalmologa Li Wen-lianga, který údajně již koncem prosince varoval své nadřízené před neznámým virem napadajícím pacienty, za což byl spolu se svými kolegy uvězněn a údajně přinucen podepsat dokument, v němž se doznal k šíření lží narušujících veřejný pořádek.

Jeden z čínský zdrojů dokonce tvrdí, že původní vzorky nového viru byly na příkaz zničeny, uvádí expert. Doplňuje, že podle starosty Wu-chanu čínská státní televize záměrně zadržovala informace o nemoci s odkazem na nutnost dodržovat formální procedury. Starosta toto prohlásil 27. ledna, ale již o dva týdny dříve existovaly silné důkazy o přenosu koronaviru mezi lidmi, vyzdvihuje Cheng. Podotýká, že přesto se pokračovalo v přípravě hromadné pouliční večere za účasti 40 tisíc rodin a město před uzavřením opustilo na 5 milionů lidí.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Peking se drží svých vzorců i 4 měsíce po vypuknutí pandemie, kritizuje analytik. Připomíná, že podle čínských úřadů nemá země téměř nové případy a žádné nové oběti nemoci, ale to by znamenalo, že čínské vedení ví, co se děje v každém koutě země o velikosti Spojených států, která má ovšem ve srovnání s nimi čtyřnásobnou populaci.

"Znamená to věřit, že nejsou žádné případy koronaviru ve vězeňských táborech držících milion Ujgurů. A předpokládá to brát za slovo čínské představitele, kteří vyhostili americké novináře, kteří by mohli nezávisle pátrat," píše odborník.

Větší transparentnost na čínské straně by znamenala velký krok na cestě k umlčení nejbizarnějších spekulací a pomohla Číně plnit její mezinárodní závazky tváří v tvář globální zdravotní hrozbě, tvrdí Cheng. Do doby, než k takovému obrau dojde, ale nikomu nedoporučuje pokoušet se zadržet dech.