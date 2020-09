Covid-19: Indie v počtu nakažených překonala Brazílii, přesto se pokračuje v rozvolňování

Asijský obr tak v tomto ohledu předstihl Brazílii, nejvíce infekcí na světě dále registrují Spojené státy, kde se SARS-CoV-2 prokázal u necelých 6,3 milionu lidí, napsala agentura AP.

zdroj: YouTube

V Indii zemřelo v souvislosti s covidem-19 za poslední den přes 1000 lidí. Celkově tak úřady této země s 1,35 miliardy obyvatel zaznamenaly 71.642 obětí viru, což je třetí nejvyšší světový počet rovněž po USA a Brazílii.

Indie již necelý měsíc registruje nejvyšší denní přírůstky počtu nakažených ze všech světových států. Ačkoliv tam za posledních 30 dní přibyly asi dva miliony případů a virus se začíná šířit i v menších městech a vesnicích, indická vláda pokračuje v uvolňování ochranných restrikcí ve snaze obnovit tamní ekonomiku, která se v důsledku pandemie smršťuje rychleji, než hospodářství jiných velkých států.

Dnes byl například po pětiměsíční pauze uveden do provozu rozsáhlý systém metra v metropoli Dillí. Do vlaků smí nastoupit pouze lidé bez symptomů nákazy, musí nosit roušky a snažit se od sebe udržovat co největší odstup. Zřízenci rovněž kontrolují cestujícím teplotu. Metro v Dillí přepravovalo před pandemií průměrně 2,6 milionu lidí denně.