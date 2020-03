COVID-19 má i pozitivum. Atmosféra Země se pročistila, dokládají satelitní snímky ESA

Emise oxidu dusičitého, který produkují auta, továrny a elektrárny, klesly až o 40 procent, informovala agentura Reuters.

Pandemie dosud Čínu co do počtu nakažených zasáhla nejhůře, infikovalo se téměř 81.000 lidí. Tamní úřady kvůli kritické situaci začaly na konci ledna přijímat nejrůznější omezení, včetně pozastavení výroby a omezení dopravy. Údaje ESA o emisích plynu nad Čínou, zaznamenávané od 20. prosince do 16. března, dokládají, že právě na přelomu ledna a února se množství plynu poprvé dramaticky snížilo.

Recent data have shown a decline of air pollution over northern Italy coinciding with a nationwide lockdown to prevent spread of the #coronavirus. This new map shows variation in NO2 emissions over China (Dec-Mar), as seen by @CopernicusEU #Sentinel5P 👉 https://t.co/nDtznxjLkM pic.twitter.com/qV0yS1d6X2