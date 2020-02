Washington evakuoval z lodi přes 300 Američanů. Při testech cestou do připravených letadel se u 14 z nich prokázal koronavirus, ačkoliv zatím nevykazovali symptomy nákazy. Úřady se je přesto rozhodly pustit do letadla, a to odděleně od ostatních cestujících. Po příletu čeká všechny navrátivší 14denní pobyt v karanténě na vojenských základnách v Kalifornii a v Texasu.

Austrálie se podle premiéra Scotta Morrisona chystá ve středu evakuovat z Diamond Princess přes 200 svých občanů a blíže nespecifikovaný počet Novozélanďanů. Charterovým letem by se měli přesunout na sever Austrálie, kde stráví dalších 14 dní v izolaci.

zdroj: YouTube

"Vzhledem k tomu, že se nedávno objevily nové případy (nákazy), nemůžeme si být jistí, že momentálně zdraví lidé na lodi, kteří se budou ve středu vracet, nejsou virem nakaženi," prohlásil Morrison.

Japonské úřady nechaly v pátek vystoupit z lodi na břeh všechny lidi, kterým je 80 a více let, trpí nějakou chronickou chorobou nebo měly kajuty bez oken s podmínkou, že budou mít negativní testy na koronavirus. Své občany chtějí do vlasti dopravit také Kanada, Itálie, Jižní Korea a Hongkong.