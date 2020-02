Covid-19 zabil téměř 1900 lidí, neunikl ani šéf hlavní nemocnice ve Wu-chanu

Celkem se v pevninské Číně, do které se nepočítá Hongkong a Macao, do pondělní půlnoci nákaza novým typem koronaviru potvrdila u 72.436 lidí.

Zatímco za neděli čínské úřady evidovaly 2048 nových případů, za pondělí je to 1886. Ve srovnání těchto dvou dní se snížil také počet úmrtí. V neděli podle čínských statistik podlehlo nemoci COVID-19 105 lidí, v pondělí 98.

#Coronavirus cases

CASES DEATHS

🇨🇳 72,359 & 1,863

🇯🇵 520 & 1

🇸🇬 77

🇭🇰 60 & 1

🇹🇭 35

🇰🇷 30

🇲🇾 22

🇹🇼 22 & 1

🇩🇪 16

🇻🇳 16

🇦🇺 15

🇺🇸 15

🇫🇷 12 & 1

🇲🇴 10

🇬🇧 9

🇦🇪 8

🇨🇦 8

🇵🇭 3 & 1

🇮🇳 3

🇮🇹 3

🇪🇸 2

🇷🇺 2

🇰🇭 1

🇫🇮 1

🇳🇵 1

🇱🇰 1

🇸🇪 1

🇧🇪 1

🇪🇬 1

TOT

73,255 & 1,868 dead#COVID19 Map pic.twitter.com/g0Ko3p31bU — Tom (@TomvdMolen) February 17, 2020

Počet nově potvrzených případů v pevninské Číně byl tak v pondělí poprvé od 30. ledna nižší než 2000, upozornila agentura Reuters. Počet úmrtí za den se pod stovku dostal poprvé od 11. února.

Nejhůře postižená zůstává provincie Chu-pej, z níž se začal virus v loňském roce šířit. Bilance obětí tu podle dnešních údajů vzrostla na 1789. V pondělí podlehlo nemoci COVID-19 v této provincii 93 nakažených a přítomnost nového typu koronaviru se prokázala u dalších 1807 lidí. Celkem tak v provincii počet nakažených dosáhl již 59.989.

Z 93 úmrtí zaznamenaných v pondělí v provincii Chu-pej jich 72 připadá na jeho hlavní město Wu-chan. Metropole hlásí také zdaleka nejvíce nových případů nákazy (1600).

Celkový počet lidí, kteří se z nemoci způsobené koronavirem zotavili, dosáhl podle čínské statistiky 12.552.

Podle studie, kterou dnes zveřejnilo Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, činí úmrtnost na COVID-19 2,3 procenta. V provincii Chu-pej je nicméně o něco vyšší - 2,9 procenta.

Na základě studia více než 44.000 případů nákazy novým typem koronaviru čínští vědci zjistili, že u 80,9 procenta pacientů měla nemoc mírný průběh, u 13,8 procenta vážný a u 4,7 procenta kritický.

Nejvyšší úmrtnost vědci zaznamenali v kategorii lidí starších 80 let (14,8 procenta). U dětí do devíti let nezaznamenali jediný případ úmrtí na nemoc COVID-19 a u lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. U následujících věkových skupin pak úmrtnost postupně roste: 0,4 procenta u čtyřicátníků, 1,3 procenta u padesátníků, 3,6 procenta u šedesátníků a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent.

Větší pravděpodobnost, že po nákaze novým koronavirem zemřou, je podle studie u mužů (2,8 procenta). Úmrtnost u žen činí 1,7 procenta.

Vliv na úmrtnost mají také další choroby, kterými pacienti trpí. Nejčastěji po nákaze koronavirem umírají podle čínské studie lidé, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi a dále cukrovkou, chronickými respiračními nemocemi a vysokým tlakem.

Studie také upozorňuje na vysoké riziko, kterému je vystaven zdravotnický personál. Do 11. února se v Číně nakazilo koronavirem 3019 lékařů, sester a dalších zdravotníků. Pět z nich zemřelo.

Dnes čínská státní televize oznámila, že na nemoc COVID-19 zemřel také ředitel hlavní nemocnice ve Wu-chanu Liou Č'-ming.

Na celém světě se novým typem koronaviru nakazilo přes 73.000 lidí. Mimo pevninskou Čínu zabila nemoc podobná svými příznaky chřipce pět lidí. Po jedné obětí mají Hongkong, Tchaj-wan, Filipíny, Japonsko a Francie. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a v Japonsku. Zvláštní případ tvoří výletní loď Diamond Princess kotvící v karanténě u japonské Jokohamy. Zde zatím zaznamenali 454 nakažených.