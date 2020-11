Covid v Turkmenistánu oficiálně není. Prezident otevřel nemocnici pro pacienty se "zánětem plic"

Berdymuhamedov při této příležitosti připomněl "velký úspěch" své země, která díky "preventivním opatřením" úřadů "dosud nezaznamenala žádný případ koronaviru".

Nová nemocnice podle místních médií disponuje ventilátory švédské výroby a lékařským vybavením z Německa, Itálie, Francie, Japonska a Spojených států.

