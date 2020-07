Další útok žraloka u břehů Austrálie, mladý surfař zraněním podlehl

Mladík surfoval v oblasti Wooli Beach poblíž Graftonu, zhruba 600 kilometrů severně od Sydney ve státě Nový jižní Wales, upřesnila policie. Útok žraloka mu způsobil těžká zranění na nohách, informuje AP.

Napadenému přispěchali na pomoc ostatní surfaři, kteří ho odtáhli k pobřeží. Ani bezprostředně poskytnutá první pomoc ale zraněnému nepomohla, snahy o oživení zůstaly marné a mladík zemřel na místě.

"To, co se stalo dnes odpoledne, by otřáslo každým," řekl starosta okresu Clarence Valley Jim Simmons. "Všichni lidé tady soucítí s chlapcovou rodinou."

Podle Simmonse zaplavili oblast návštěvníci využívající školních prázdnin. Ve vodě je proto patrně mnoho lidí.

V Austrálii, jejíž pláže přitahují surfaře z celého světa, jsou úmrtí v souvislosti s útokem žraloka poměrně vzácná. Nešťastných střetnutí člověka se žralokem ale vloni začalo přibývat u Velkého bariérového útesu.