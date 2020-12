Dělníci poničili vybavení továrny na iPhony v Indii, 156 osob zatčeno

Na sobotním rabování, při kterém zmizelo i mnoho nových telefonů a monitorů, se podle policie podíleli i lidé, kteří v továrně nepracují, píší The Times of India.

Továrna patřící tchajwanské společnosti Wistron Infocomm Manufacturing je součástí průmyslové a technologické zóny. V podniku pracuje přibližně 15.000 lidí, většina z nich přes agentury. Rabování se údajně účastnilo přibližně 5000 lidí, ale 2000 z nich měli do továrny přijít zvenčí cíleně jen kvůli protestu a rabování. O incidentu, při kterém nebyl nikdo zraněn, píše také AFP a BBC News, ale neuvádí konkrétní počty osob.

#Watch

Employees of a Taiwan's Company vandalize office in Narasapur in #Kollar. The Company Wistron manufactures #iPhone in India, employees alleged that they were not paid wages for months, police restarted to lathi charge to disburse the agitating employees.@indiatvnews pic.twitter.com/TBUuRLBJjX