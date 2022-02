Denní přírůstek případů koronaviru v Jižní Koreji poprvé překonal hranici 100.000

Jihokorejské úřady dnes uvedly, že podniky budou moci mít otevřeno o hodinu déle než dosud, tedy do 22 hodiny večerní. Ostatní protikoronavirová opatření však zůstanou v platnosti. Setkávat se tak najednou bude moci pouze šest osob, lidé budou muset po přicestování do země ze zahraničí do sedmidenní karantény, dále pak mimo jiné zůstane povinné nošení roušek na veřejnosti.

Někteří odborníci předpovídají, že denní přírůstky se mohou ještě zdvojnásobit nebo i ztrojnásobit, nicméně úřady jsou přesvědčené, že závažné případy zvládají a tvrdí, že počet úmrtí je relativně nízký.

Celkem se v zemi, kde žije 52 milionů obyvatel, infikovalo koronavirem od vypuknutí pandemie přes 1,75 milionu lidí, z nichž 7283 zemřelo. Za poslední den testy nákazu prokázaly u 109.831 lidí a úřady evidují za stejné období 45 úmrtí v souvislosti s covidem-19, oznámil jihokorejský úřad pro kontrolu a prevenci nemocí.

Zdravotníci dosud plně očkovali proti covidu-19 více než 86 procent populace, a přes 58 procent Jihokorejců dostala také posilující dávku vakcíny.

Japonsko dnes oznámilo denní maximum co do počtu úmrtí s covidem-19, za posledních 24 hodin s touto nemocí zemřelo v zemi 271 lidí. Je to třetí den po sobě, kdy tam počet obětí choroby překonal 200, uvedla veřejnoprávní stanice NHK. V únoru japonské úřady zaznamenaly 2446 mrtvých s covidem-19, což je už nyní druhý nejvyšší počet v měsíci od začátku pandemie.

Podle profesora z Kjótské univerzity Hirošiho Nišiury by si omikron mohl od ledna do zhruba poloviny dubna vyžádat přes 4300 životů, většinou lidí starších 80 let. Jejich počet by podle něj mohl být nižší, pokud by země pokročila s posilujícími dávkami vakcín proti covidu-19. Premiér Fumio Kišida se zavázal urychlit tempo podávání posilujících dávek očkovacích preparátů, které zatím dostalo jen 12 procent obyvatel, napsal Reuters.