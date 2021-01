Do Wu-chanu dorazili experti WHO, budou pátrat po původu koronaviru

Vláda v Pekingu příjezd týmu schválila po měsících diplomatických sporů, které generálního tajemníka WHO donutily k neobvyklému postupu, když si na situaci veřejně postěžoval, připomíná agentura AP. Ve skupině jsou odborníci ze Spojených států, Austrálie, Německa, Japonska, Británie, Ruska, Nizozemska, Kataru a Vietnamu.

"Mezinárodní tým 13 vědců, pověřený zkoumáním původu viru způsobujícího covid-19, dnes přiletěl do Wu-chanu v Číně," napsala organizace na twitteru. Dva vědci však podle WHO zůstali v Singapuru, kde jim provádí testy na koronavirus. "Všichni členové týmu měli před cestou ve svých domovských zemích několik negativních testů PCR a testy na protilátky," píše WHO.

They were tested again in #Singapore and were all negative for PCR. But two members tested positive for IgM antibodies. They are being retested for both IgM and IgG antibodies.https://t.co/3Yg9UoZ1mx