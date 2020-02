Drama na lodi Diamond Princess: Koronavirus Covid-19 se šíří stále rychleji

Japonské úřady počátkem února rozhodly držet 14 dní v karanténě všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus Covid-19 u člověka, který na lodi pobýval.

Nyní chce Japonsko podle NHK ještě před koncem karantény povolit opustit loď cestujícím, kterým je více než 80 let, a také těm, které trápí chronické potíže. Loď budou moci podle agentury Kjódó opustit zřejmě již v pátek, pokud se u nich infekce neprokáže. Na lodi Diamond Princess se dosud nákaza potvrdila u 218 lidí. Se započtením těchto nemocných a případů z pevniny hlásí Japonsko 247 infikovaných.

V Kambodži mezitím zakotvila výletní loď Westerdam, která vyplula 1. února z Hongkongu a která dosud marně hledala zemi, která by ji přijala. Na palubě je 802 členů posádky a 1455 pasažérů převážně ze Spojených států, Kanady a Británie, u nikoho z nich nákaza zatím potvrzená není.

Breaking News: The stranded #Westerdam cruise ship has been granted a port of entry by authorities in Cambodia. Holland America has confirmed to me the ship will arrive in Sihanoukville on Thursday. pic.twitter.com/tZkDGwfUHv