Epidemie COVID-19 se vrací? V Číně opět roste počet nově nakažených

Pevninská Čína, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, byla původně ohniskem epidemie, jež nyní postihla v podstatě celý svět. Počet nových případů tam však po zavedení striktních ochranných opatření znatelně klesal. Wu-chan například v pondělí zaznamenal svůj první případ nákazy po pěti dnech.

Úřady v provincii Chu-pej, odkud pochází většina nakažených zaznamenaných v Číně, se chystají od středy zrušit omezení volného pohybu pro místní obyvatele, jež platí již krátce přes dva měsíce. Výjimkou bude právě Wu-chan, který byl nákazou zasažen nejhůře. Tam budou restrikce uvolněny až 8. dubna. Lidé se však budou moci volně pohybovat jen s potvrzením, že jsou zdraví.

Čína se nyní snaží zabránit tomu, aby virus do země zavlekli cestující ze zahraničí. Z dnes oznámené bilance přijelo 74 nakažených z ciziny, čtyři lidé se však nakazili lokálně, informuje Reuters. Země přitom v minulém týdnu zaznamenala několik dní, kdy byl počet domácích přenosů nulový.

With 78 new cases reported on March 24, the total imported #COVID19 cases from overseas in the Chinese mainland reached 427:

🇬🇧UK:114

🇪🇸Spain:65

🇮🇷Iran:47

🇮🇹Italy:44

🇺🇸US:39

🇫🇷France:32

Others:86 pic.twitter.com/8LxjdSuO91