Epidemie Covid-19 v Číně polevuje, situace se zhoršuje v Jižní Koreji a Íránu

Informovala o tom dnes s odvoláním na čínské zdravotnické úřady agentura Reuters.

Dosud se za maximální inkubační dobu uvádělo 14 dní. U sedmdesátiletého muže v provincii Chu-pej se ale objevila vysoká horečka až po 27 dnech inkubační doby a testy na koronavirus ukázaly, že je nakažen.

Podle čínských médií budou muset uzdravení pacienti po propuštění z nemocnice dodržet čtrnáctidenní karanténu na určeném místě a za zdravotního dohledu. Oznámily to dnes úřady ve Wu-chanu.

Čína také vyzvala všechny podniky, aby kvůli koronaviru přestaly používat biometrickou identifikaci zaměstnanců. Lidé se s pomocí otisků prstů hlásí při příchodu a odchodu z práce, v době výskytu koronaviru by ale tato praxe podle úřadů mohla přispět k přenosu nákazy.

Vědci z čínské provincie Če-ťiang dnes ohlásili průlom ve výzkumu vakcíny proti koronaviru. Tamní oddělení pro vědu a techniku ohlásilo, že testy protilátek začaly na prvních skupinách krys. Jako první v zemi začala provincie Kan-su zmírňovat opatření přijatá kvůli viru v minulosti.

Provincie Chu-pej ohlásila za pátek výrazně nižší počet nových případů onemocnění i mírně nižší počet nových úmrtí. Počet nových nemocných klesl na 366 ze čtvrtečních 631. Počet mrtvých v této nejvíce zasažené čínské provincii činil v pátek 106, zatímco ve čtvrtek to ještě bylo 115. Celkem v provincii Chu-pej zemřelo už 2250 lidí a celkový počet nakažených tam byl k pátku 63.454.

Výrazný nárůst počtu nově nakažených nemocí COVID-19, kterou virus způsobuje, hlásí Jižní Korea. Úřady původně hlásily 142 nových případů, později však ohlásily dalších 87. Celkem je v zemi infikováno už 433 lidí. Onemocnění podle úřadů zatím podlehli dva lidé. Z jihokorejských nemocnic ale také bylo propuštěno 17 lidí, kteří se zcela uzdravili.

V Jižní Koreji byly v pátek zavřeny školy, církve nařídily věřícím, aby nenavštěvovali svatostánky a zakázána byla některá hromadná shromáždění. Nejhůře zasažené je dvouapůlmilionové město Tegu. Z tohoto čtvrtého největšího města v zemi a jeho okolí pochází většina nově pozitivně testovaných. Tajemník ministra zdravotnictví řekl, že počet mrtvých se ještě zvýší, protože 17 nemocných je v kritickém stavu.

People in #Daegu, #SouthKorea, voice their concerns after a spike in new #coronavirus cases. More than 80 members of #ShincheonjiChurch of Jesus have now been infected. Daegu is the country's fourth-biggest city, with a population of over 2.5 million pic.twitter.com/U26hSRzPb8