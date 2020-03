Epidemie Covid-19 v Číně zpomaluje, nárůst nakažených hlásí Thajsko

Středočínská provincie Chu-pej, která je epicentrem epidemie, hlásí deset z 15 nových úmrtí. Sedm z nich pak bylo evidováno v provinčním hlavním městě Wu-chan.

Nových potvrzených případů infekce virem Covid-19 je v provincii Chu-pej osm. Všechny byly zaznamenány ve Wu-chanu. Podle agentury Reuters je to první pouze jednociferný nárůst nakažených v epicentru pandemie. V provincii se život postupně vrací k normálu a úřady opatrně uvolňují přísná protiepidemická opatření.

Chinese #astronomer Han Tianqi, 98, and his wife, 85, both #COVID19 patients, have recovered & will be discharged from hospital. Han is the oldest patient, #Zhejiang medical staff have treated in #Wuhan. His family sought help for recovered patients' #plasma to save Han pic.twitter.com/gBHjQnItpD