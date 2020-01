Epidemie se rychle šíří. Nový koronavirus pronikl do Hongkongu a Macaa

Thajské úřady dnes informovaly, že do karantény byl umístěn čtvrtý pacient, který byl testován pozitivně na virus označovaný jako 2019-nCoV. Mezi čtveřicí nakažených v Thajsku jsou tři Číňané a 73letá Thajka, která navštívila čínské město Wu-chan a po návratu se u ní objevila horečka.

"V Thajsku nebyly zaznamenány žádné přenosy nákazy z člověka na člověka, protože se nám podařilo odhalit infikované osoby hned po příjezdu do země. Situaci máme pod kontrolou," sdělilo thajské ministerstvo zdravotnictví.

Nový typ koronaviru se koncem loňského roku objevil v západočínském Wu-chanu a od té doby se rozšířil i do dalších oblastí; ojedinělé případy byly registrovány například v čínské metropoli Pekingu a ve finančním centru Šanghaji.

První případ koronaviru už mají i Hongkong a Macao, které je největším světovým centrem hazardních her. Úřady v Macau sdělily, že zpřísňují opatření, mezi něž patří například měření teploty při vstupu do kasin a povinné ústní roušky pro jejich zaměstnance. Nákaza zde byla potvrzena u 52leté podnikatelky z Wu-chanu, která byla přijata do místní nemocnice v úterý.