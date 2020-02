Epidemie v Číně trvá. Koronavirus už zabil přes 900 lidí, umírají hlavně senioři

Počet nově infikovaných osob v pevninské Číně se v neděli zvýšil poté, co v sobotu tempo nárůstu zpomalilo poprvé od 1. února, poznamenala v noci na dnešek agentura Reuters.

Nové oběti jsou v drtivé většině hlášeny z centrální provincie Chu-pej, která je ohniskem epidemie. V neděli nově evidovala 91 mrtvých, z toho 73 ve svém hlavním městě Wu-chanu. Nebezpečný koronavirus si tak v provincii Chu-pej vyžádal už 871 životů. Tamní úřady hlásí rovněž 2618 nových případů onemocnění. Dohromady jich tak provincie má už 29.631.

#coronavirus doesn't block love.❤️

An elderly patient led nurses and other patients to practice TAI CHI. These patients are with mild symptoms.👊 pic.twitter.com/hvznpYwCbd