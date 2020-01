Evakuace cizinců před koronavirem. Státy posílají do Wu-chanu speciální letadla

Letadlo pronajaté ministerstvem zahraničí v Londýně má podle plánu přistát v Británii kolem 14:00 SEČ, pak bude pokračovat do Španělska. Tam se zbývajících cestujících ujmou zástupci zemí, odkud tito lidé pocházejí.

Podle Reuters není jasné, proč čínské úřady nedaly letounu povolení k odletu už ve čtvrtek, ani proč jím nemohlo odcestovat 150 Britů a 50 lidí z jiných zemí, jak se původně zamýšlelo. "Víme, jak stresující byla situace pro ty, kdo čekali na odlet," uvedl dnes šéf britské diplomacie Dominic Raab.

"Dělali jsme, co bylo v našich silách, abychom zajistili bezpečný odlet (těchto lidí)," dodal. Michael Gove, který je fakticky zástupcem britského premiéra Borise Johnsona, uvedl, že pokud to bude potřeba, vláda pošle do Wu-chanu další speciál.

😷 "It's hard to distinguish a flu, or a common cold from the viral pneumonia."



This senior expert from China’s National Health Commission tell why the #coronavirus spread so quickly in #Wuhan #新型肺炎 #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/zWHEoZf34W